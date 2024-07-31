В Красноярске инспектор полиции унизила избитого мальчика

В Красноярске инспектор по делам несовершеннолетних вместо того, чтобы помочь 12-летнему мальчику, которого избили сверстники, начала его запугивать и травить. Об инциденте родители мальчика рассказали журналистам. Теперь карьера инспектора под угрозой.
Что произошло между мальчиком и сотрудницей полиции — в материале krsk.aif.ru.
«За человека тебя не считаю».
Родители Макара (имя изменено) узнали, что его избивают во дворе сверстники. Били дети мальчика, как минимум, полгода. Ребенок же говорил, что синяки и ссадины получал из-за падений, боялся травли. Но в какой-то момент все вскрылось. 10 июля мальчик пришёл домой с большим синяком на лице и все рассказал взрослым.
Тогда родители решили, что нужно обратиться в полицию. 24 июля папа с мальчиком пришли к инспектору ПДН Евгении Шалыгиной. И вместо того, чтобы помочь, сотрудница полиции стала оскорблять шестиклассника. Она угрожала посадить мальчика за решётку, разговаривала на повышенных тонах, даже кричала.
«Оскорбить только могу тебя, правда. Потому, что за человека я тебя не считаю. Уважать я тебя не уважаю. Только растешь ты чмом. Я на твоем сленге тебе перевожу», — высказывала сотрудница полиции ребенку.
Инспектор, как заявили родители, не верила словам мальчика и его отца о постоянных избиениях, обвиняла их во вранье и угрожала.
«Ты хочешь остаток лета провести за решеткой? Мы с тобой, наверно, остаток лета проведём за решеткой», — запугивала специалист по работе с трудными детьми школьника.
Аудиозапись возмутительного общения смог сделать отец мальчика. После этого родители обратились к журналистам «7 канала Красноярска».
По словам родителей мальчика, инспектор продержала ребёнка на допросе 8 часов. Отцу пришлось отлучиться — нужно было съездить, забрать младшего сына. За это время сотрудница ПДН успела заставить 12-летнего мальчика написать объяснительную. В ней он брал на себя вину в полученных им же побоях, якобы утверждая, что сам напрашивался на неприятности и оскорблял других детей. Отец, прочитав объяснительную, не стал её подписывать.
Произошедшее, как говорят родные Макара, повлияло на сына очень плохо. После встречи с инспектором он почти не выходит из своей комнаты… Даже мать ребёнка, прослушав аудиозаписи, сделанные мужем, заплакала. Родители написали заявление на действия инспектора в прокуратуру.
Реакция правоохранительных органов.
Инцидент привлёк внимание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил провести проверку и предоставить доклад. Следственные органы занялись выяснением обстоятельств этого дела.
На проступок сотрудницы полиции уже отреагировали в ГУ МВД по Красноярскому краю. Инспектора отстранили от работы.
«По распоряжению начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Александра Речицкого инспектор по делам несовершеннолетних МУ МВД России “Красноярское”, допустившая некорректные высказывания в адрес несовершеннолетнего, отстранена от исполнения служебных обязанностей на время проведения проверки», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Предварительно установлено, что женщина при исполнении допустила грубые выражения в присутствии несовершеннолетнего и его законного представителя. В связи с этим проводится внутренняя проверка, в ходе которой дадут всестороннюю оценку действиям инспектора.
Сотрудники межмуниципального управления и главка краевого МВД встретились с родителями мальчика и обстоятельно разобрали сложившуюся ситуацию, а также проинформировали о принятых решениях.
«В органах внутренних дел Красноярского края подчеркивают, что данные действия сотрудника неприемлемы, являются исключением из правил, и им будет дана принципиальная оценка», — акцентировали в МВД.
Добавим, что в 20-й больнице после последнего избиения у мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Также у него зафиксировали ушибы на лице и голове, ушиб и ссадины правого предплечья.
После случившегося родители планируют перевести ребёнка в другую школу. Боятся, что сына будут травить ещё сильнее.