В Красноярске инспектор полиции унизила избитого мальчика

По словам родителей мальчика, инспектор продержала ребёнка на допросе 8 часов. Отцу пришлось отлучиться — нужно было съездить, забрать младшего сына. За это время сотрудница ПДН успела заставить 12-летнего мальчика написать объяснительную. В ней он брал на себя вину в полученных им же побоях, якобы утверждая, что сам напрашивался на неприятности и оскорблял других детей. Отец, прочитав объяснительную, не стал её подписывать.