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В Красноярске инспектор полиции унизила избитого мальчика

Семья обратилась в полицию за помощью, а получила порцию хамства.

Источник: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярске инспектор по делам несовершеннолетних вместо того, чтобы помочь 12-летнему мальчику, которого избили сверстники, начала его запугивать и травить. Об инциденте родители мальчика рассказали журналистам. Теперь карьера инспектора под угрозой.

Что произошло между мальчиком и сотрудницей полиции — в материале krsk.aif.ru.

«За человека тебя не считаю».

Родители Макара (имя изменено) узнали, что его избивают во дворе сверстники. Били дети мальчика, как минимум, полгода. Ребенок же говорил, что синяки и ссадины получал из-за падений, боялся травли. Но в какой-то момент все вскрылось. 10 июля мальчик пришёл домой с большим синяком на лице и все рассказал взрослым.

Тогда родители решили, что нужно обратиться в полицию. 24 июля папа с мальчиком пришли к инспектору ПДН Евгении Шалыгиной. И вместо того, чтобы помочь, сотрудница полиции стала оскорблять шестиклассника. Она угрожала посадить мальчика за решётку, разговаривала на повышенных тонах, даже кричала.

«Оскорбить только могу тебя, правда. Потому, что за человека я тебя не считаю. Уважать я тебя не уважаю. Только растешь ты чмом. Я на твоем сленге тебе перевожу», — высказывала сотрудница полиции ребенку.

Инспектор, как заявили родители, не верила словам мальчика и его отца о постоянных избиениях, обвиняла их во вранье и угрожала.

«Ты хочешь остаток лета провести за решеткой? Мы с тобой, наверно, остаток лета проведём за решеткой», — запугивала специалист по работе с трудными детьми школьника.

Аудиозапись возмутительного общения смог сделать отец мальчика. После этого родители обратились к журналистам «7 канала Красноярска».

По словам родителей мальчика, инспектор продержала ребёнка на допросе 8 часов. Отцу пришлось отлучиться — нужно было съездить, забрать младшего сына. За это время сотрудница ПДН успела заставить 12-летнего мальчика написать объяснительную. В ней он брал на себя вину в полученных им же побоях, якобы утверждая, что сам напрашивался на неприятности и оскорблял других детей. Отец, прочитав объяснительную, не стал её подписывать.

Произошедшее, как говорят родные Макара, повлияло на сына очень плохо. После встречи с инспектором он почти не выходит из своей комнаты… Даже мать ребёнка, прослушав аудиозаписи, сделанные мужем, заплакала. Родители написали заявление на действия инспектора в прокуратуру.

Реакция правоохранительных органов.

Инцидент привлёк внимание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил провести проверку и предоставить доклад. Следственные органы занялись выяснением обстоятельств этого дела.

На проступок сотрудницы полиции уже отреагировали в ГУ МВД по Красноярскому краю. Инспектора отстранили от работы.

«По распоряжению начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Александра Речицкого инспектор по делам несовершеннолетних МУ МВД России “Красноярское”, допустившая некорректные высказывания в адрес несовершеннолетнего, отстранена от исполнения служебных обязанностей на время проведения проверки», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Предварительно установлено, что женщина при исполнении допустила грубые выражения в присутствии несовершеннолетнего и его законного представителя. В связи с этим проводится внутренняя проверка, в ходе которой дадут всестороннюю оценку действиям инспектора.

Сотрудники межмуниципального управления и главка краевого МВД встретились с родителями мальчика и обстоятельно разобрали сложившуюся ситуацию, а также проинформировали о принятых решениях.

«В органах внутренних дел Красноярского края подчеркивают, что данные действия сотрудника неприемлемы, являются исключением из правил, и им будет дана принципиальная оценка», — акцентировали в МВД.

Добавим, что в 20-й больнице после последнего избиения у мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Также у него зафиксировали ушибы на лице и голове, ушиб и ссадины правого предплечья.

После случившегося родители планируют перевести ребёнка в другую школу. Боятся, что сына будут травить ещё сильнее.