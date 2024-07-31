Шастайло рассказал о работе милиции при ликвидации последствий стихии в Гомельской области

31 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Начальник УВД Гомельского облисполкома Александр Шастайло на пресс-конференции рассказал о работе милиции региона при ликвидации последствий урагана, обрушившегося 14 июля, передает корреспондент БЕЛТА.

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Как подчеркнул Александр Шастайло, после урагана в первую очередь сотрудники милиции совместно с МЧС, ЖКХ обеспечивали безопасность дорожного движения, ликвидировали последствия стихии на дорогах. Второе направление — это охрана общественного порядка. «Пять районов области — Мозырский, Калинковичский, Наровлянский, Лельчицкий, Ельский — остались более чем на трое суток без электричества. Возникли определенные риски, угрозы, связанные с общественным порядком. И в те районы были дополнительно направлены сотрудники из подразделений УВД облисполкома», — уточнил начальник УВД.



Он отметил, что, например, в Мозыре несколько дней не работали светофоры. «Город 100-тысячный. В часы пик, в утреннее время, по окончании рабочего дня создавались определенные неудобства для граждан. Поэтому сотрудники ГАИ, которые были направлены туда для оказания помощи, в том числе в ручном режиме регулировали дорожное движение на оживленных перекрестках», — рассказал руководитель.



«Следующий момент: были определенные риски и угрозы, связанные с совершением хищений. Поэтому также были направлены дополнительные силы из числа сотрудников патрульно-постовой службы, отряда милиции особого назначения. Мы увеличили количество нарядов, несущих службу в этот период», — подчеркнул он.



После разгула стихии ряд населенных пунктов в регионе был запитан электроэнергией от дизель-генераторных установок. «Нами эти станции были взяты под охрану. И в плане обеспечения сохранности, и в плане обеспечения безопасности — чтобы посторонние не могли вмешаться в нормальный режим работы дизельной станции, причинить какие-то повреждения», — пояснил он.



«Ну и конечно, сотрудники милиции сами, в том числе в свое свободное время подключились к устранению последствий урагана. Работали в населенных пунктах, оказывали помощь пенсионерам, малоимущим. Плюс бригада внутренних войск в большом составе выдвинулась в Речицу и приступила в том числе к уборке поваленных деревьев в городе и в районе. Работа эта продолжается», — сделал акцент начальник УВД.



Кроме того, по поручению министра внутренних дел к ликвидации последствий были привлечены граждане, которые отбывают наказание в исправительных учреждениях открытого типа, напомнил Александр Шастайло. «Практически каждый день более 200 лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях открытого типа, а также в ЛТП в Светлогорске, выезжают и работают совместно с ЖКХ по устранению последствий в населенных пунктах и на кладбищах. Плюс они работают и в сельхозпредприятиях совместно с восстановительными бригадами», — конкретизировал начальник УВД.



Он добавил, что от урагана пострадали и некоторые объекты милиции. «В кратчайшие сроки мы восстановили их. У нас есть дополнительные резервные источники электропитания, и мы обеспечили нормальное функционирование райотделов в пострадавших районах. По всем сообщениям, заявлениям, которые поступали в этот период по линии 102, мы в установленном порядке выбывали, выполняли поставленные перед нами задачи. Работа органов внутренних дел в этот период ни на одну минут не прекращалась», — подчеркнул Александр Шастайло.



«Могу ответственно заявить, что всплеска преступности в этот период мы не наблюдали. В целом оперативная обстановка оставалась стабильная. Фактов мародерства у нас не зафиксировано», — заключил он. -0-