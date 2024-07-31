Экс-начальник полиции обманным путем заработал более пяти млн в Иркутске

С февраля 2016 по май 2018 года обвиняемый брал взятки в размере 100 тысяч от руководителей коммерческих организаций. Деньги ему выплачивали за то, что он не правоохранители не проводили проверки, связанные с миграционным законодательством. Всего ему заплатили 1,8 млн рублей. В мае 2018 мужчина украл 2,9 млн рублей у генерального директора одной из фирм. За эти деньги он якобы собирался вернуть ранее изъятое у организации имущество.