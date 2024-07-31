Экс-начальник полиции обманным путем заработал более пяти млн в Иркутске

Бывший начальник отдела полиции № 10 МУ МВД России «Иркутской» предстанет перед судом за получение взятки в особо крупном размере и за мошенничество с использованием служебного положения. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре Иркутской области.
С февраля 2016 по май 2018 года обвиняемый брал взятки в размере 100 тысяч от руководителей коммерческих организаций. Деньги ему выплачивали за то, что он не правоохранители не проводили проверки, связанные с миграционным законодательством. Всего ему заплатили 1,8 млн рублей. В мае 2018 мужчина украл 2,9 млн рублей у генерального директора одной из фирм. За эти деньги он якобы собирался вернуть ранее изъятое у организации имущество.
— В мае 2019 года представитель власти, используя свое служебное положение, совершил мошенническим путем хищение грузового автомобиля стоимостью 1,1 млн рублей, ранее изъятого сотрудниками полиции в рамках уголовного дела и находившегося на хранении у уполномоченной органами внутренних дел организации, причинив тем самым ущерб владельцу автотранспорта, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Также в 2020 году он украл у жителя КНР 200 тысяч рублей. Он пообещал жертве поспособствовать улучшению процессуального положения. Все эти преступления будут рассмотрены в суде.
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