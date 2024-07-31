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Убившую сына-младенца мать из Красноярского края арестовали на 2 месяца

По данным следствия, жительница города Уяра убила своего четырёхмесячного сына из-за его плача.

Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Жительницу Красноярского края, обвиняемую в убийстве четырёхмесячного сына, заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в Следственном комитете и прокуратуре.

По данным следствия, в период с 25-го по 27 июля 33-летняя мать-одиночка из города Уяра была раздражена поведением своего трёхлетнего сына и плачем своего четырёхмесячного ребёнка. Женщина схватила малыша и ударила его головой о деревянный подлокотник дивана. Через некоторое время малыш умер.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Старший сын жительницы Уяра в настоящее время находится на обследовании в больнице.

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела.