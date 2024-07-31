Жителя Молдовы приговорили к 6,5 годам лишения свободы: Пьяным сбил велосипедиста насмерть и скрылся с места ДТП

41-летнего жителя Рышкан суд приговорил к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.
В марте этого года подсудимый ехал по трассе в состоянии сильного алкогольного опьянения. Разговаривая за рулём по телефону, он сбил 57-летнего велосипедиста. В результате полученных тяжёлых травм потерпевший скончался.
Виновник ДТП не сразу остановился. Отъехав от места происшествия, он заметил застрявший в бампере велосипед. Водитель остановился и выбросил транспортное средство в канаву на обочине.
Подсудимый частично признал свою вину.