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В Москве узбекистанка напала на контролера в автобусе, чтобы не платить штраф. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Москве гражданка Узбекистана напала на контролера в автобусе, чтобы не нести ответственность за безбилетный проезд. Против нее возбудили уголовное дело, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По версии следствия, в салоне автобуса девушку остановила контролер для проверки оплаты проезда. Однако фигурантка, чтобы не платить штраф, применила силу в отношении проверяющей.

Следователи выяснили, что драчунья — гражданка Узбекистана. Отмечается, что с ней уже проведены следственные действия, предъявлено обвинение, на допросе она полностью признала вину и раскаялась.

Кроме того, установлено, что фигурантка находилась на территории России нелегально.

Против нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») Уголовного кодекса РФ.