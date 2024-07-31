В Москве узбекистанка напала на контролера в автобусе, чтобы не платить штраф. Видео

По версии следствия, в салоне автобуса девушку остановила контролер для проверки оплаты проезда. Однако фигурантка, чтобы не платить штраф, применила силу в отношении проверяющей.
Следователи выяснили, что драчунья — гражданка Узбекистана. Отмечается, что с ней уже проведены следственные действия, предъявлено обвинение, на допросе она полностью признала вину и раскаялась.
Кроме того, установлено, что фигурантка находилась на территории России нелегально.
Против нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») Уголовного кодекса РФ.