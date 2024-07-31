Бывший следователь Мурадов на суде раскрыл детали убийства Игоря Талькова

Судья заслушала показания свидетелей о событиях 30-летней давности в петербургском Дворце спорта «Юбилейный». Следующее заседание назначили на 12 августа, сообщает корреспондент «Ъ-СПб».
Игоря Талькова застрелили за кулисами во время концерта в 1991 году из-за ссоры с концертным директором певицы Азизы Игорем Малаховым. Обвинение в убийстве заочно предъявили продюсеру погибшего певца Валерию Шляфману, который сейчас проживает в Израиле. Также ему инкриминируется покушение на господина Малахова, скончавшегося несколько лет назад. Отметим, что в России господин Шляфман заочно арестован и объявлен в розыск.
На прошедшее заседание признанные потерпевшими вдова Талькова Татьяна и мать Игоря Малахова не явились. Первая пообещала приехать в Петербург в сентябре, а мать Малахова сослалась на состояние здоровья. Из-за этого суд продолжился допросом первого свидетеля — бывшего следователя Виталия Мурадова.
Он прибыл на место происшествия одним из первых и организовал охрану участка, где на полу была кровь. Вскоре стало известно, что господин Тальков скончался в больнице, и следователь начал опрашивать очевидцев, в том числе Азизу и ее директора Элли Касимати.
Исполнительница волновалась и не смогла дать подробных показаний, но продюсер Талькова упорно просил допросить его. Он утверждал, что был не просто директором, а другом семьи пострадавшего. Со слов свидетеля, обвиняемый был взволнован, но не вел себя подозрительно.
При этом в ходе допроса следователь не смог вспомнить, какого цвета была рубашка Шляфмана, но уверенно заявил, что следов крови на ней не было. Хотя ранее следователи представили результаты генетической экспертизы, которая выявила следы крови на его рубашке. «Если бы были основания задержать по подозрению, это было бы естественно», — завершил свидетель.