Бывший следователь Мурадов на суде раскрыл детали убийства Игоря Талькова

При этом в ходе допроса следователь не смог вспомнить, какого цвета была рубашка Шляфмана, но уверенно заявил, что следов крови на ней не было. Хотя ранее следователи представили результаты генетической экспертизы, которая выявила следы крови на его рубашке. «Если бы были основания задержать по подозрению, это было бы естественно», — завершил свидетель.