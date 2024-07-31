Присвоили десятки квартир: в Крыму задержаны подозреваемые

По информации следствия, одна из подозреваемых — 37 летняя женщина, которая являлась начальником жилищно-коммунального отдела публичного акционерного общества. Она имела доступ к информации об объектах недвижимого имущества, которые находились на балансе предприятия. Ее подозревают в том, что с 2013 по 2015 годы она заключала фиктивные договоры социального найма на квартиры, расположенных в городах Симферополь и Саки.