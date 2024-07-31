В Ташобласти заместителя хокима Куйичирчикского района осудили за хищения

Согласно приговору суда, должностные преступления Фотима Камолова совершила, будучи заместителем хокима Куйичирчикского района — начальником управления по делам семьи и женщин. Она незаконно выделила из фонда «Женская тетрадь» 15 миллионов сумов на билеты программы юмористического театра «Шурданак», которые планировалось реализовать за счет профсоюзных и спонсорских средств.
Помимо этого, за счет средств «Женской тетради» были приобретены строительные материалы на 90,3 миллиона сумов для ремонта домов малообеспеченных женщин. Однако по назначению попали стройматериалы только на сумму 51,2 миллиона сумов, остальное было расхищено.
Суд признал Фотиму Камолову виновной по статье 167 («Хищение путем злоупотребления должностным положением») и статье 209 («Должностной подлог») Уголовного кодекса.
Ей назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев исправительных работ с лишением определенного права на 1 год и удержанием 15% из ежемесячной зарплаты в доход государства. Назначенное наказание является условным, установлен испытательный срок в один год.
Согласно материалам суда, к следствию также были привлечены первый заместитель хокима района Усканбаев, а также Сулейманов, работавший начальником районного отделения Агентства по делам молодежи.
Известно, что с депозитного счета прокуратуры Ташкентской области через финансовый отдел Куйичирчикского района в целях возмещения ущерба, причиненного Фотимой Камоловой, государству были перечислены 35 миллионов 172 тысячи сумов.
Кроме того, 14 миллионов сумов, внесенные Усканбаевым, и 14 миллионов сумов, внесенные Сулеймановым на депозитный счет прокуратуры Ташкентской области, были перечислены государству через Куйичирчикский районный финансовый отдел для возмещения причиненного ущерба.