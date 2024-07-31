Тело мигранта обнаружено на границе с Латвией

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Военнослужащие Полоцкого пограничного отряда в среду, 31 июля, обнаружили тело мужчины-иностранца у границы с Латвией, сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси.
По информации ГПК, инцидент произошел в Верхнедвинском районе в непосредственной близости белорусско-латвийской границы. Рядом находился второй мигрант — в шоковом состоянии с различными травмами.
«Со слов, он является гражданином Индии. Его и впоследствии погибшего мужчину задержали накануне латвийские силовики и жестоко избили, а затем вытолкнули через калитку для животных на белорусскую территорию», — уточнили в комитете.
Пограничники сразу вызвали скорую помощь, но медики только констатировали, что мигрант умер. Второй пострадавший получил необходимую помощь и был доставлен в верхнедвинскую больницу.
В пресс-службе ведомства рассказали, что с начала года на границе с Евросоюзом зафиксирована смерть 13 мигрантов, девять из них — на границе с Латвией, четверо — с Польшей.