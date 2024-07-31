В Болгарии на оружейном заводе взорвался снаряд

Ранее, 25 июля, в столичном регионе Болгарии загорелись склады с пиротехническими изделиями, пострадали два человека. Представитель болгарского МВД Димитар Кангалджиев добавил, что местные жители были эвакуированы, а дороги перекрыты. При этом, как заявил мэр муниципалитета Елин-Пелин Ивайло Симеонов, никакой опасности для жителей населенных пунктов не было.