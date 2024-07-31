В Болгарии на оружейном заводе взорвался снаряд

По предварительным данным, снаряд взорвался во время испытательных мероприятий на заводе «Терем».
Отмечается, что все работники были удалены с объекта. О пострадавших не сообщается.
«Речь идет об автоматической заправке боеприпасов в барокамере. Людей там нет, машина делает это автоматически», — цитирует телеканал слова исполняющего обязанности министра обороны Атанаса Запрянова.
Ранее, 25 июля, в столичном регионе Болгарии загорелись склады с пиротехническими изделиями, пострадали два человека. Представитель болгарского МВД Димитар Кангалджиев добавил, что местные жители были эвакуированы, а дороги перекрыты. При этом, как заявил мэр муниципалитета Елин-Пелин Ивайло Симеонов, никакой опасности для жителей населенных пунктов не было.