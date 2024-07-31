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В Болгарии на оружейном заводе взорвался снаряд

На оружейном заводе в Болгарии взорвался боеприпас. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ), ссылаясь на региональное управление МВД.

По предварительным данным, снаряд взорвался во время испытательных мероприятий на заводе «Терем».

Отмечается, что все работники были удалены с объекта. О пострадавших не сообщается.

«Речь идет об автоматической заправке боеприпасов в барокамере. Людей там нет, машина делает это автоматически», — цитирует телеканал слова исполняющего обязанности министра обороны Атанаса Запрянова.

Ранее, 25 июля, в столичном регионе Болгарии загорелись склады с пиротехническими изделиями, пострадали два человека. Представитель болгарского МВД Димитар Кангалджиев добавил, что местные жители были эвакуированы, а дороги перекрыты. При этом, как заявил мэр муниципалитета Елин-Пелин Ивайло Симеонов, никакой опасности для жителей населенных пунктов не было.