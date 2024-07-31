В Копейске введен режим ЧС

В настоящее время на территории города находятся более 60 прудов-испарителей, которые наполнены ливневыми стоками. Отсутствие надлежащего водоотвода влечет подтопление частных домовладений. Наблюдается поднятие водных отметок на реке Чумляк в районе села Калачево.



Согласно данным Гидрометцентра обильные дождевые осадки на территории Челябинской области прогнозируются до 02 августа (включительно), что создает новую угрозу подтопления территории.



По состоянию на 31 июля в ЕДДС поступило 316 заявлений о подтоплении домов. Много обращений поступает с территорий, ранее не подвергающихся данной проблеме: села Калачево и Синеглазово, поселки Октябрьский, Козырево, Потанино и Железнодорожный. По прежнему сложная ситуация в поселках Бажово и Горняк.



Помимо территориальных отделов остаются подтопленными подвалы и подполы в многоквартирных домах центра города.



На данный момент развернуты три пункта временного размещения граждан: в МОУ «СОШ № 13» (Горняк), МОУ «СОШ № 32» (Железнодорожный) и Доме культуры имени П. П. Бажова (Бажово).



На заседании комиссии КЧС принято решение развернуть еще один пункт в ДК пос. Заозерный.



Информацию о работе пунктов временного размещения можно получить по номерам телефонов ЕДДС: 112, 8 (35139)40−512, 40−511, 50−024.