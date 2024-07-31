ВСУ атаковали четыре села в Белгородской области

В селах Мокрая Орловка и Муром Грайворонского и Шебекинского городских округов беспилотники ударили по легковым автомобилям, которые получили различные повреждения. В Краснояружском районе из-за обстрела перебило линии электропередачи в селе Вязовое. В данный момент жители трех улиц населенного пункта остаются без света. В селе Новопетровка Валуйского городского округа из-за сброса взрывного устройства поврежден инфраструктурный объект связи.
Ранее сегодня, 31 июля, в Белгородской области беспилотниками были атакованы Валуйский городской округ и Краснояружский район. В результате никто из местных жителей не пострадал, но повреждение получили социальный объект, автомобили и линии электропередачи. После атак временно без света остались поселок Прилесье, села Графовка, Демидовка, Романовка, Поповка и частично Репяховка и Илек-Пеньковка.
Утром под обстрел в Белгородской области попал крупный приграничный город Шебекино. Два кассетных боеприпаса попали в пятиэтажку, у который загорелась кровля. Огонь не успел добраться до квартир, его быстро потушили. Половина жителей пострадавшего дома уехали к родственникам, а 35 человек перевезли в пункт временного размещения.