ВСУ атаковали четыре села в Белгородской области

Ранее сегодня, 31 июля, в Белгородской области беспилотниками были атакованы Валуйский городской округ и Краснояружский район. В результате никто из местных жителей не пострадал, но повреждение получили социальный объект, автомобили и линии электропередачи. После атак временно без света остались поселок Прилесье, села Графовка, Демидовка, Романовка, Поповка и частично Репяховка и Илек-Пеньковка.