«Пошла на обгон на опасном участке». Из-за пьяной могилевчанки в ДТП погибли ее муж с сыном и 18-летний пассажир встречного авто

Ранее «Комсомолка» сообщала о погибших и пострадавших в жесткой аварии 13 июля под Могилевом: «Муж с сыном погибли на месте, жена с дочкой — в больнице». Тогда вблизи деревни Фойно водитель «Фольксвагена», совершая обгон попутной фуры, потеряла контроль над управлением, иномарка выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с «Ауди».