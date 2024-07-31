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«Пошла на обгон на опасном участке». Из-за пьяной могилевчанки в ДТП погибли ее муж с сыном и 18-летний пассажир встречного авто

Пьяная могилевчанка устроила ДТП — погибли ее муж, сын и пассажир другого авто.

Источник: УГКСЭ по Могилевской области

В управлении Следственного комитета по Могилевской области рассказали подробности смертельного ДТП под Могилевом, в котором погибли три человека.

Ранее «Комсомолка» сообщала о погибших и пострадавших в жесткой аварии 13 июля под Могилевом: «Муж с сыном погибли на месте, жена с дочкой — в больнице». Тогда вблизи деревни Фойно водитель «Фольксвагена», совершая обгон попутной фуры, потеряла контроль над управлением, иномарка выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с «Ауди».

Выяснилось, что «Фольксвагеном» управляла 43-летняя могилевчанка, в момент аварии женщина была пьяной — химико-токсикологическая экспертиза показала наличие у нее в крови более 2 промилле алкоголя.

Семья в тот вечер ехала с дачи. И пьяная женщина начала совершать обгон в районе аварийно-опасного участка, выполняя маневр со значительным превышением скорости. В итоге она потеряла контроль над управлением, и машина ушла в неконтролируемый занос, столкнулась со встречным авто.

На месте аварии погибли 34-летний супруг женщины и ее 5-летний сын. Сама женщина и ее 3-летняя дочь, а также двое 18-летних парней из «Ауди» были госпитализированы. Но спустя несколько дней пассажир «Ауди» умер в больнице.

Виновнице ДТП инкриминируют нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.5 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси). До суда ее заключили под стражу.