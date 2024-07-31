Легковушка врезалась в столб в Березовском районе, водитель и пассажир госпитализированы

31 июля, примерно в 01.50, 19-летний водитель Volkswagen двигался по дороге Н77 Береза — Антополь. По предварительной информации, в агрогородке Сигневичи Березовского района на закруглении дороги вправо водитель легковушки неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и врезался в опору ЛЭП.



В результате происшествия водитель и 19-летний пассажир госпитализированы. Проводится проверка.