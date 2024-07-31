Начался суд над 12 сотрудниками колонии Атбасара по делу о пытках

«В Акмолинском специализированном межрайонном суде по уголовным делам начался процесс в отношении 12 сотрудников исправительной колонии города Атбасар. Трое из них находятся под арестом, остальные находятся на свободе под залогом. Они обвиняются в совершении уголовного правонарушения, по статье 146 части 3 пункта 1 “Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки”, — сообщает собственный корреспондент КазТАГ из Акмолинской области в среду.
На предварительном слушании в суде адвокат обвиняемых просил отправить дело обратно в прокуратуру, и привлечь к ответственности начальника отряда колонии А. Мухамедярова. Но им было отказано.
В свою очередь пострадавший от рук надзирателей Данебаев ходатайствовал распустить в колонии добровольные отряды осужденных. За укрывательство преступления привлечь к уголовной ответственности военнослужащих: Жуматаева, Рымжанова, Абильдина, и расформировать воинскую часть № 5510 (несут службу по охране колонии Атбасара).
Данебаев также требовал направить дело в Астану, он полагает, что прокурор Атбасарского района Б. Слямов, и члены следственно-оперативной группы — прокуроры Н. Досполов, С. Маканов — близкие друзья, а поэтому расследование проводилось не на должном уровне.
Суд отказал ему в удовлетворении ходатайства. Процесс будет проходить с участием присяжных заседателей. По уголовному делу признаны потерпевшими 44 лица.
Напомним, КазТАГ сообщал, что в интернете распространяются кадры жестоких пыток заключенного Тимура Данебаева в казахстанской колонии. По данному факту было начато служебное расследование. 6 сентября правозащитник Елена Семенова сообщила о возбуждении уголовного дела по факту пыток. Позднее в КУИС сообщили, что уволят 11 правоохранителей, а начальника ДУИС, его заместителя и главу колонии отстранят от занимаемых должностей. Также в КУИС подтвердили возбуждение уголовного дела. 4 октября КазТАГ сообщал, что гражданского активиста Тимура Данебаева перевели в Астану.