Начался суд над 12 сотрудниками колонии Атбасара по делу о пытках

Напомним, КазТАГ сообщал, что в интернете распространяются кадры жестоких пыток заключенного Тимура Данебаева в казахстанской колонии. По данному факту было начато служебное расследование. 6 сентября правозащитник Елена Семенова сообщила о возбуждении уголовного дела по факту пыток. Позднее в КУИС сообщили, что уволят 11 правоохранителей, а начальника ДУИС, его заместителя и главу колонии отстранят от занимаемых должностей. Также в КУИС подтвердили возбуждение уголовного дела. 4 октября КазТАГ сообщал, что гражданского активиста Тимура Данебаева перевели в Астану.