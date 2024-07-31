Нуртас Адамбай предстанет перед судом в Астане

Дело рассматривают в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям города Астаны. Адамбаю вменяют нарушение 4 пункта части 1 статьи 490 Кодекса об административных правонарушениях.
Речь идет о нарушении установленных законодательством Казахстана требований к строительству культовых зданий (сооружений), перепрофилированию (изменению функционального назначения) зданий (сооружений) в культовые здания (сооружения).
Кроме этого в опубликованных в Судебном кабинете материалах фигурирует пункт 3 части 1 этой же статьи: нарушение требований к ввозу, изготовлению, выпуску, изданию и (или) распространению религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения.
За указанные правонарушения предусмотрен штраф: на физических лиц — в размере 50 МРП (184 600 тенге в 2024 году), на юридических лиц — в размере 200 МРП (738 400 тенге в 2024 году) с приостановлением деятельности сроком на три месяца.
Рассмотрение дела должно состояться в четверг, 1 августа, посредством мобильной видеоконференцсвязи через мессенджер WhatsApp*.
Нуртас Адамбай широко известен по фильмам «Аким», «Келинка Сабинка» и другим проектам.
* принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена.