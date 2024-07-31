Нуртас Адамбай предстанет перед судом в Астане

За указанные правонарушения предусмотрен штраф: на физических лиц — в размере 50 МРП (184 600 тенге в 2024 году), на юридических лиц — в размере 200 МРП (738 400 тенге в 2024 году) с приостановлением деятельности сроком на три месяца.