Смена судьи и полный пересмотр. Слушание по делу Дмитрия Саттарова возобновилось

Напомним, что 17 декабря прошлого года 18-летний Дмитрий Саттаров подвергся нападению со стороны 40-летнего Голиба Рахматова. Мужчина обвинил парня в ненадлежащем контроле за своей собакой. В результате потасовки юноша на полгода оказался прикованным к постели, Рахматов же обвинил Саттарова в нанесении легких повреждений.
На предыдущем заседании, которое состоялось 3 июня, судья удовлетворил ходатайство о проведении повторной судмедэкспертизы. Она проводилась месяц, однако не дала не дала результатов — обвинения обеим сторонам остались неизменными.
Судебный процесс, который длится с апреля, вел судья Санжар Кучкаров. Однако во время приостановки процесса на повторную судмедэкспертизу он был переведен на другую должность. Дело было передано Умидбеку Мусаеву. В связи с этим процесс начался заново — с опроса обвиняемых. На слушании 30 июля вновь были зачитаны обвинения.
Следующее заседание пройдет второго августа.