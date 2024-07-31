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Смена судьи и полный пересмотр. Слушание по делу Дмитрия Саттарова возобновилось

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. После долгого перерыва на повторную судмедэкспертизу судебный процесс по делу парня со сломанным позвоночником возобновился 30 июля, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Напомним, что 17 декабря прошлого года 18-летний Дмитрий Саттаров подвергся нападению со стороны 40-летнего Голиба Рахматова. Мужчина обвинил парня в ненадлежащем контроле за своей собакой. В результате потасовки юноша на полгода оказался прикованным к постели, Рахматов же обвинил Саттарова в нанесении легких повреждений.

На предыдущем заседании, которое состоялось 3 июня, судья удовлетворил ходатайство о проведении повторной судмедэкспертизы. Она проводилась месяц, однако не дала не дала результатов — обвинения обеим сторонам остались неизменными.

Судебный процесс, который длится с апреля, вел судья Санжар Кучкаров. Однако во время приостановки процесса на повторную судмедэкспертизу он был переведен на другую должность. Дело было передано Умидбеку Мусаеву. В связи с этим процесс начался заново — с опроса обвиняемых. На слушании 30 июля вновь были зачитаны обвинения.

Следующее заседание пройдет второго августа.