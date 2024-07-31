Смена судьи и полный пересмотр. Слушание по делу Дмитрия Саттарова возобновилось

Судебный процесс, который длится с апреля, вел судья Санжар Кучкаров. Однако во время приостановки процесса на повторную судмедэкспертизу он был переведен на другую должность. Дело было передано Умидбеку Мусаеву. В связи с этим процесс начался заново — с опроса обвиняемых. На слушании 30 июля вновь были зачитаны обвинения.