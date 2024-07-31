МЧС Крыма: в этом году 50 сапбордистов унесло в море

В этом году сотрудникам МЧС Крыма приходилось 50 раз спасать унесенных в море сапбордистов. Любителей надувных досок приходилось вытаскивать из воды с помощью кораблей и авиации. Об этом рассказал заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС России по РК Александр Зраенко в интервью «Крым 24».
Проблема сапбордов связана в основном с отсутствием юридических норм для этих плавсредств. Сегодня любой желающий без какой-либо подготовки может купить или взять доску в аренду.
«Это специфическая проблема в связи с тем, что данный вид спорта у нас не регламентирован юридически. Обязательных требований по безопасности в настоящий момент времени на сапборды нет. Существуют только рекомендации для них», — подчеркивает Зраенко.
Всего на водных объектах Крыма с начала года произошло 21 происшествие. Это на 24% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Гибели детей на воде в этом году не допущено.
«В этом году утонуло 14 человек, а в прошлом 21», — приводит статистику замруководителя МЧС Крыма.