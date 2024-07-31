Семь человек получили ожоги у костров за 10 дней в Гомельской области

Как уточнили в областном управлении МЧС, в летние погожие дни увеличивается риск травмирования во время отдыха на свежем воздухе. Ожоги получают взрослые жители региона и дети у костров — как при приготовлении шашлыков, так и во время наведения порядка на подворьях.



Так, вечером 27 июля 49-летний житель Речицы на своем участке пытался разжечь костер при помощи бензина. В секунду произошла вспышка паров, и мужчина получил ожоги около 40% тела. Как следствие — госпитализация.



Аналогичный случай произошел на следующий день в Гомельском районе. Только в этот раз 50-летний мужчина на приусадебном участке в рабочем поселке Большевик при розжиге костра использовал растворитель. При вспышке паров получил термический ожог более 30% тела.



Также в числе пострадавших — и дети. Ожоги получил 15-летний подросток на берегу реки Днепр вблизи деревни Александровка Речицкого района. Вместе с отцом он рыбачил, в какой-то момент оступился босой ногой наступил на угли от костра. Парня доставили в больницу.



Трагедией едва не обернулся семейный отдых в агрогородке Хальч Ветковского района 28 июля. На частном подворье четырехлетняя девочка была рядом с родителями возле мангала. Папа ребенка сжигал ветки, одна из них выпала и попала на голову девочки. Семья обратилась за помощью к медикам.



«Важно помнить, что пренебрежение правилами пожарной безопасности может привести к серьезным последствиям. А использование не предназначенных для розжига легковоспламеняющихся жидкостей очень опасно. Как бензин, так и растворитель легко воспламеняются и создают сильное пламя. Может произойти вспышка паров, огонь быстро вырвется из-под контроля, что создаст угрозу для здоровья и даже жизни», — подчеркнула начальник сектора взаимодействия с общественностью центра безопасности областного управления МЧС Вероника Матусевич.



Чтобы избежать рисков, нужно соблюдать правила безопасности. Во-первых, оборудовать место для костра с использованием металлической бочки, ящика или мангала, установленных на безопасном расстоянии от строений. Во-вторых, поблизости должны быть ведро воды или огнетушитель. И, в-третьих, нельзя оставлять кострище без присмотра.