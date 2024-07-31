Летевший из Москвы в Уфу самолет аварийно сел в Самаре

«По предварительным данным, 31 июля 2024 года в вечернее время в аэропорту Курумоч совершило посадку воздушное судно авиакомпании “Аэрофлот”, выполнявшее рейс по маршруту Москва — Уфа, по причине срабатывания датчика задымления заднего отсека. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении прокуратуры.