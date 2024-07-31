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Летевший из Москвы в Уфу самолет аварийно сел в Самаре

Самолет, летевший из Москвы в Уфу, сел в самарском аэропорту из-за задымления.

Источник: © РИА Новости

САМАРА, 31 июл — РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы в Уфу, совершил вынужденную посадку в самарском аэропорту Курумоч из-за срабатывания датчика задымления заднего отсека, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, 31 июля 2024 года в вечернее время в аэропорту Курумоч совершило посадку воздушное судно авиакомпании “Аэрофлот”, выполнявшее рейс по маршруту Москва — Уфа, по причине срабатывания датчика задымления заднего отсека. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — говорится в сообщении прокуратуры.

В Курумоч выехал помощник Куйбышевского транспортного прокурора, для пассажиров в аэропорту работает мобильная приемная. Надзорное ведомство проверит обстоятельства происшествия и при наличий оснований примет меры реагирования.

В Приволжской транспортной прокуратуре уточнили РИА Новости, что на борту находились 176 пассажиров, пострадавших в результате инцидента нет. Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров.