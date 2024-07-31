В Башкирии ищут погибшего на сплаве мужчину

Туристы из Набережных Челнов организованной группой в 35 человек приехали на сплав по реке Белой с 26 по 28 июля. Они сплавлялись на катамаранах. Любителей «поесть адреналин ложкой» не смутила бурная река, поднявшаяся на несколько метров из-за недельных ливней. Но в Бурзянском районе в районе скалы Большой Амфитеатр случилась трагедия. Мужчина по имени Александр 1976 года рождения потянулся за упавшей сумкой и скрылся под водой. Больше его не видели. Трагедия случилась на участке между селами Старосубхангулово и Миндигулово, которые больше всего пострадали от дождевого паводка (там затопило весь населенный пункт, жителей эвакуировали).