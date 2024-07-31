В Башкирии ищут погибшего на сплаве мужчину

Башкирию ежегодно посещают около 2 млн туристов. Природа располагает к экстремальным турам — путешественники поднимаются в горы, посещают пещеры и сплавляются по башкирским рекам. Однако в этом году погода не гарантирует безопасность прибывших сюда пощекотать нервы. Уже есть один погибший. Турист из Набережных Челнов выпал из катамарана во время сплава, который устроила в разгар дождевого паводка турфирма из Татарстана. Корреспондент UFA.AIF.RU разбирался, как идут поиски тела и кто понесет ответственность за гибель человека.
Был без жилета
Туристы из Набережных Челнов организованной группой в 35 человек приехали на сплав по реке Белой с 26 по 28 июля. Они сплавлялись на катамаранах. Любителей «поесть адреналин ложкой» не смутила бурная река, поднявшаяся на несколько метров из-за недельных ливней. Но в Бурзянском районе в районе скалы Большой Амфитеатр случилась трагедия. Мужчина по имени Александр 1976 года рождения потянулся за упавшей сумкой и скрылся под водой. Больше его не видели. Трагедия случилась на участке между селами Старосубхангулово и Миндигулово, которые больше всего пострадали от дождевого паводка (там затопило весь населенный пункт, жителей эвакуировали).
По данным МЧС по РБ, несчастный случай произошел 28 июля. Группа спасателей уфимского отряда МЧС и Госкомитета РБ по ЧС ведут поиски мужчины, но пока результатов нет.
А как рассказал руководитель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, мужчина был без спасательного жилета и пьян.
Отметим, что представители экстренных служб накануне этих выходных обращались к жителям Башкирии с просьбой воздержаться от сплавов, походов в горы и других видов туризма, а также вообще дальних поездок. Но, видимо, до заезжих групп эта информация не дошла.
Нет тела, нет дела
Для туристов по всей стране есть одно правило — информировать МЧС России о любых маршрутах передвижения в природной среде, связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов и их имуществу. Это путешествия по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам. Сделать это нужно за 10 рабочих дней до начала маршрута любым удобным способом — онлайн, письмом или лично. Это помогает спасателям знать, где какие туристы находятся на случай возникновения ЧП, и оперативно выдвигаться на помощь, если вдруг группа к назначенному времени не подошла к опорной точке.
Однако, по данным пресс-службы МЧС Башкирии, данная туристическая группа не была зарегистрирована в нашей республике. Нет таких данных и в отделении МЧС Татарстана.
Известно лишь, что туристов в республику привезли организованно из Набережных Челнов. Что за фирма умело скрывается от ответственности, установить пока не удается.
К слову, прокуратура и Следственный комитет по Башкирии не торопятся инициировать проверки в связи с гибелью человека.
Бизнес на соседях
Предприниматели в сфере туризма в Башкирии сокрушаются: туристов все больше, а прибыли так и нет. Возможно, все дело в том, что на природе Башкирии зарабатывают не только местные предприниматели.
В соцсетях только из Набережных Челнов мы нашли с десяток фирм, которые предоставляют услуги по организованным путешествиям в Башкирию и не только. Примерно два раза в месяц они проводят 2−3-дневные сплавы по рекам нашей республики, а также ездят в Пермь, Удмуртию и туры по Татарстану.
При этом в пакет «экстремала» за 13−14 тыс. рублей включен не только сплав, организованная ночевка в палатках и еда, но и экскурсии в пещеру и музей Шульган-Таш, походная баня и другие приключения.
«В стоимость входят: проезд в обе стороны, питание на сплаве, общественная аптечка, прокат общественного снаряжения: катамаран, весло, каска, спасжилет, пенка, спальник, место в палатке. А также костровое оборудование, шатры; работа инструкторов и повара, страховка в дороге», — говорится в буклете одной из такой фирм.
Представитель этой компании в частной переписке рассказал, что они постоянно мониторят ситуацию и находятся на связи с арендаторами кемпинговых полянок, которые сообщают об угрозах. При этом заявил, что плавать уметь не обязательно, но это опасное развлечение и при меньшей воде, если человек употребляет алкоголь и пренебрегает средствами индивидуальной защиты. Здесь он берет всю ответственность и риски за свою жизнь только на себя.
Кстати
Непогода в Башкирии и ее последствия буду продолжаться еще как минимум неделю. За сутки в республике выше уровня поймы поднялись 4 реки. На контроле спасателей находится 15 ситуаций подтоплений и разрушений в 8 муниципалитетах. Из-за увеличения сброса воды с Павловского водохранилища в ближайшие дни ожидается повышение уровня воды в реках Уфы и затопление ряда садовых товариществ и населённых пунктов в черте города.