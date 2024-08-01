Бывший чиновник из Красноярского края попал под суд за незаконные поездки

Обвиняемый давал незаконные указания водителю администрации, чтобы тот заправлял служебный транспорт по топливной карте и заполнял путевые листы с недостоверными сведениями о поездках по территории Емельяновского района и в Красноярск в служебных целях. Когда служебная «Тойота» сломалась, в декабре 2023 года чиновник в Балахтинском районе незаконно заправил по служебной топливной карте уже свой личный автомобиль.