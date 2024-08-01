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Бывший чиновник из Красноярского края попал под суд за незаконные поездки

В Красноярском крае завершили расследование дела о злоупотреблении служебными полномочиями.

Источник: Комсомольская правда

Бывший исполняющий обязанности главы Емельяновского района незаконно использовал служебный транспорт и топливную карту. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По версии следствия, с октября 2023 год по январь 2024 года мужчина использовал служебный автомобиль для поездок из Емельяново в Минусинск и обратно. Машина бралась чиновником в личных целях для участия в судебных заседаниях, которые проходили в Минусинске.

Обвиняемый давал незаконные указания водителю администрации, чтобы тот заправлял служебный транспорт по топливной карте и заполнял путевые листы с недостоверными сведениями о поездках по территории Емельяновского района и в Красноярск в служебных целях. Когда служебная «Тойота» сломалась, в декабре 2023 года чиновник в Балахтинском районе незаконно заправил по служебной топливной карте уже свой личный автомобиль.

А ещё в октябре и ноябре 2023 года мужчина дважды присутствовал на судебных заседаниях в рабочее время. За эти дни обвиняемый получил незаконно начисленную зарплату в размере 22,1 тысячи рублей.

Всеми этими действиями администрации Емельяновского района был причинён ущерб на общую сумму более 58 тысяч рублей.

Уголовное дело по статье о злоупотреблении служебными полномочиями расследовано и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Позже оно направится в суд.