Бывший чиновник из Красноярского края попал под суд за незаконные поездки

Бывший исполняющий обязанности главы Емельяновского района незаконно использовал служебный транспорт и топливную карту. Об этом рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По версии следствия, с октября 2023 год по январь 2024 года мужчина использовал служебный автомобиль для поездок из Емельяново в Минусинск и обратно. Машина бралась чиновником в личных целях для участия в судебных заседаниях, которые проходили в Минусинске.
Обвиняемый давал незаконные указания водителю администрации, чтобы тот заправлял служебный транспорт по топливной карте и заполнял путевые листы с недостоверными сведениями о поездках по территории Емельяновского района и в Красноярск в служебных целях. Когда служебная «Тойота» сломалась, в декабре 2023 года чиновник в Балахтинском районе незаконно заправил по служебной топливной карте уже свой личный автомобиль.
А ещё в октябре и ноябре 2023 года мужчина дважды присутствовал на судебных заседаниях в рабочее время. За эти дни обвиняемый получил незаконно начисленную зарплату в размере 22,1 тысячи рублей.
Всеми этими действиями администрации Емельяновского района был причинён ущерб на общую сумму более 58 тысяч рублей.
Уголовное дело по статье о злоупотреблении служебными полномочиями расследовано и направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Позже оно направится в суд.