Ребенок выпал из окна четвертого этажа в Актобе

По информации спасателей, падение случилось на территории пятиэтажного жилого дома. Мальчика с различными травмами госпитализировали в больницу.
Ранее в ведомстве отмечали, что открытое окно опасно для детей. МЧС просит взрослых принять во внимание следующие рекомендации:
- Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок;
- Не устанавливать мебель вблизи окон;
- Окна должны быть со специальными защитными устройствами;
- Заблокируйте оконную ручку, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно;
- Не приучайте ребенка стоять на подоконнике и разглядывать происходящее на улице из окна, он может это повторить в ваше отсутствие.