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Ребенок выпал из окна четвертого этажа в Актобе

Пятилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа — инцидент произошел сегодня в Актобе. Подробности озвучили в МЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации спасателей, падение случилось на территории пятиэтажного жилого дома. Мальчика с различными травмами госпитализировали в больницу.

Ранее в ведомстве отмечали, что открытое окно опасно для детей. МЧС просит взрослых принять во внимание следующие рекомендации:

  • Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок;
  • Не устанавливать мебель вблизи окон;
  • Окна должны быть со специальными защитными устройствами;
  • Заблокируйте оконную ручку, чтобы ребенок не смог открыть ее самостоятельно;
  • Не приучайте ребенка стоять на подоконнике и разглядывать происходящее на улице из окна, он может это повторить в ваше отсутствие.

несчастный случай