Тело командира «Хезболлы» нашли под завалами в Бейруте, сообщил источник

США ввели санкции в отношении Шукра в 2015 году и, согласно сайту Rewards for Justice, предлагали награду в пять миллионов долларов за информацию о нем. Вашингтон обвинил командира «Хезболлы» в участии в нападениях на американские объекты, в частности в подрыве казарм морской пехоты США в Бейруте в 1983 году — тогда погибли более 240 американских военных.