Тело командира «Хезболлы» нашли под завалами в Бейруте, сообщил источник

«Тело командира “Хезболлы” Фуада Шукра найдено под завалами здания в южном пригороде Бейрута», — сказал собеседник агентства.
Армия обороны Израиля объявила о ликвидации Шукра в ночь на среду. В свою очередь, движение «Хезболла» подтвердило, что военачальник находился в здании в пригороде Бейрута, по которому израильские военные нанесли удар, но известий о его судьбе нет.
По данным арабских СМИ, Шукр занимал пост главного военного советника генсека «Хезболлы» Хасана Насруллы.
Израиль нанес удары по южному пригороду Бейрута накануне вечером. Не менее четырех человек погибли, 74 пострадали. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили, что атаковали ливанскую столицу для ликвидации высокопоставленного командира «Хезболлы», на которого Израиль возлагает ответственность за обстрел, в результате которого погибли 12 детей.
МИД России назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.
США ввели санкции в отношении Шукра в 2015 году и, согласно сайту Rewards for Justice, предлагали награду в пять миллионов долларов за информацию о нем. Вашингтон обвинил командира «Хезболлы» в участии в нападениях на американские объекты, в частности в подрыве казарм морской пехоты США в Бейруте в 1983 году — тогда погибли более 240 американских военных.