Суд продлил арест обвиняемого в сборе военных данных француза Винатье

По версии следствия, Винатье несколько лет не представлял в уполномоченный орган документы, необходимые для включения в реестр иноагентов, и вел незаконный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации, для чего посещал российскую территорию и встречался с россиянами.