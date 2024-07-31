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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Источник: РИА "Новости"

По данным ресурса, первым сигнал тревоги объявили в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей — в 20.31 мск. В 20.33 тревогу объявили в Николаевской и Кировоградской областях. На Харьковскую область тревога распространилась в 20.47.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.