Глава «Военторга» задержан по делу о хищениях при исполнении госконтрактов

26 июля в СИЗО «Лефортово» в Москве был отправлен бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Он занимал пост в 2008—2022 годах и отвечал за техническое обеспечение армии. Его дело связано с получением взяток за лоббирование интересов крупных поставщиков продовольствия в вооруженные силы, одним из которых называют АО «Грязинский пищевой комбинат». Он вину не признает. Его предполагаемым сообщникам вменяется поставка свыше 9 млн некачественных комплектов сухпайков в рамках контракта Минобороны с «Военторгом».