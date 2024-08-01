Глава «Военторга» задержан по делу о хищениях при исполнении госконтрактов

По данным МВД, в 2019 году руководитель и сотрудники «Военторга» вступили в сговор с другими соучастниками в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и других регионах. Они якобы обеспечили заключение госконтрактов на поставку «Армейских несессеров». Сумма контрактов составила порядка 625 млн руб.
С декабря 2019 по декабрь 2022-го соучастники приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был 41-летний уроженец Северной Осетии. Затем цена товаров была необоснованно увеличена на сумму свыше 400 млн руб. Минобороны России и бюджету РФ «был причинен ущерб в особо крупном размере».
Двоим задержанным предъявлены обвинения по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк. Оба фигуранта доставлены в Следственный комитет РФ. В рамках дела провели 64 обысков по месту жительства руководства и сотрудников Минобороны, а также в нежилых помещениях «Военторга» и ряда компаний на территории Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Северной Осетии и Пскова. Было допрошено более 30 свидетелей.
На сайте «Военторга» сказано, что гендиректором организации является Владимир Павлов. «Военторг» занимается организацией питания, банно-прачечного обслуживания, а также поставками и пошивом военной формы для Минобороны.
26 июля в СИЗО «Лефортово» в Москве был отправлен бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков. Он занимал пост в 2008—2022 годах и отвечал за техническое обеспечение армии. Его дело связано с получением взяток за лоббирование интересов крупных поставщиков продовольствия в вооруженные силы, одним из которых называют АО «Грязинский пищевой комбинат». Он вину не признает. Его предполагаемым сообщникам вменяется поставка свыше 9 млн некачественных комплектов сухпайков в рамках контракта Минобороны с «Военторгом».