В Германии рассказали о русских воинах, которые погибли в Первую мировую и покоятся в немецкой земле

Германия обильно полита кровью наших солдат и офицеров, многие из которых навсегда остались в этой земле.
Больше всего здесь бойцов Красной армии, которые воевали с фашистами в Великую Отечественную. Но тут сохранились и захоронения времен Первой мировой. За ними следят и ухаживают специалисты представительства Военно-мемориального отдела Министерства обороны России в Германии и Отдел по увековечению памяти погибших при защите Отечества посольства России в Германии.
1 августа — День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. В этот день в 1914-м году, 110 лет назад, Германия объявила войну Российской империи. В этот день мы вспоминаем наших солдат, погибших в Первую мировую и невинных жертв той войны. Ее у нас в стране до революции называли Второй Отечественной.
Во время Первой мировой на территории современной ФРГ не велось боевых действий с участием нашей армии, многие захороненные в Германии русские были военнопленными. Сейчас в Германии около 614 захоронений Первой мировой войны, где покоится более 18 тысяч наших соотечественников, погибших в неволе.
Один из лагерей, где содержались русские военнопленные, — на территории современной федеральной земли Саксония. Лагерь Хемниц-Эберсдорф действовал уже с начала 1914 года. Первоначально в лагере содержалось всего 60 узников из России, Франции и Бельгии, но к 1918 году было интернировано около 11 тысяч российских узников, больше семи тысяч французов, 174 серба, 902 итальянца…
На территории лагеря располагалось девять жилых домов, восемь бараков для проживания военнопленных, больница, два дома для проживания обслуживающего персонала и охраны лагеря, котельная, две кухни, прачечная больницы и другие хозяйственные постройки. Военнопленные регулярно привлекались на различные работы на предприятия Саксонии, за что им выплачивалось денежное вознаграждение, большую часть которого они были вынуждены отдавать за свое содержание.
Окончательная репатриация наших солдат произошла лишь в 1921 году, многие из них вернулись в другую Россию — Советскую.
Во время Первой мировой погибших военнопленных хоронили на кладбище Хемниц-Эберсдорф. Сегодня на нем можно найти отдельное захоронение для русских интернированных, где покоится около полутысячи человек. Здесь установлено 29 бетонных камней, на каждом из которых 10−12 имен военнопленных.
В 1914 году неподалеку от города Цоссен — ныне это федеральная земля Бранденбург — был создан ряд лагерей для военнопленных с необычными названиями. Например, «лагерь полумесяца» предназначался для мусульманских военнопленных, к которым относились выходцы из французских, бельгийских и английских колоний в Африке и Азии. На его территории существовал «лагерь индийцев» для сикхов, индусов и мусульман, а также «лагерь виноградника» для русских, татар, грузин, армян и граждан других национальностей, сражавшихся в Русской императорской армии.
Близ Цоссена захоронено 409 подданных Российской империи.
Публикация подготовлена в сотрудничестве с посольством России в Германии.