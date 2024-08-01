В Германии рассказали о русских воинах, которые погибли в Первую мировую и покоятся в немецкой земле

В 1914 году неподалеку от города Цоссен — ныне это федеральная земля Бранденбург — был создан ряд лагерей для военнопленных с необычными названиями. Например, «лагерь полумесяца» предназначался для мусульманских военнопленных, к которым относились выходцы из французских, бельгийских и английских колоний в Африке и Азии. На его территории существовал «лагерь индийцев» для сикхов, индусов и мусульман, а также «лагерь виноградника» для русских, татар, грузин, армян и граждан других национальностей, сражавшихся в Русской императорской армии.