МВД показало видео задержаний по делу о хищениях у Минобороны

Сотрудники ОМОН провели 64 обыска.
На кадрах видно, что задержание участников группы происходило при силовом участии сотрудников ОМОН. В ходе обысков были изъяты документы им цифровые носители.
По версии следствия, в 2019 году руководитель АО «Военторг» совместно с иными участниками, находясь на территории Москвы, Республики Северной Осетии — Алании, Ставропольского края, Псковской области вступили в преступный сговор. Общая сумма контрактов составила около 625 млн рублей, однако цена была необоснованно завышена на 400 млн рублей.