МВД показало видео задержаний по делу о хищениях у Минобороны

«Руководитель АО “Военторг” и бенифициар подконтрольных организаций были доставлены в Следственный департамент МВД России для производства следственных и процессуальных действий с их участием. В настоящее время они задержаны в порядке статей 91, 92 УПК РФ», — сообщает пресс-центр ведомства.