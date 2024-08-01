Минобороны рассказало о работе тыловиков Западной группировки ВС РФ

«Военнослужащие материально-технического обеспечения группировки войск “Запад” в одном из районов размещения подразделений в зоне СВО развернули современные хлебозаводы, полевые кухни, столовые, и другие объекты материально технического обеспечения. Все помещения снаружи незаметны. Внутри стены обшивают досками, поверх которых натягивают маскировочную сеть. Крыша обычно делается из толстых бревен, уложенных в два или три наката, чтобы выстоять под минометным обстрелом. Полевая кухня ниже уровня земли. Настоящий лабиринт из просторных комнат. Их соединяют между собой длинные подземные коридоры», — отметили в оборонном ведомстве.