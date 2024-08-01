Минобороны рассказало о работе тыловиков Западной группировки ВС РФ

«Крупнейшие продовольственные склады, обеспечивающие группировку в круглосуточном режиме, выполняют отгрузку, погрузку, хранение продуктов питания для военнослужащих, которые насчитывают не одну сотню наименований. Среди широчайшей номенклатуры — свежие овощи и фрукты, молочные продукты, колбасные изделия, сыры, консервы, крупы. Образцы всех поступающих продуктов проходят обязательное лабораторное исследование на предмет свежести, пригодности к употреблению, соответствию войсковым нормам питания», — говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание уделено вопросам обеспечения войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации. В жаркую погоду в подразделениях организована дополнительная доставка бутилированной воды и развернуты полевые душевые.
«Военнослужащие материально-технического обеспечения группировки войск “Запад” в одном из районов размещения подразделений в зоне СВО развернули современные хлебозаводы, полевые кухни, столовые, и другие объекты материально технического обеспечения. Все помещения снаружи незаметны. Внутри стены обшивают досками, поверх которых натягивают маскировочную сеть. Крыша обычно делается из толстых бревен, уложенных в два или три наката, чтобы выстоять под минометным обстрелом. Полевая кухня ниже уровня земли. Настоящий лабиринт из просторных комнат. Их соединяют между собой длинные подземные коридоры», — отметили в оборонном ведомстве.
1 августа ежегодно отмечается День тыла Вооруженных сил Российской Федерации — профессиональный праздник военнослужащих, гражданского персонала и ветеранов, имеющих отношение к тылу ВС РФ. Первоначально его празднование было установлено приказом министра обороны РФ Игоря Сергеева от 7 мая 1998 года, позже утверждено указом президента России Владимира Путина «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 31 мая 2006 года.