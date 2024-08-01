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Суд в Москве арестовал имущество фигурантов дела о хищении средств Минобороны

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Суд в Москве арестовал имущество фигурантов дела «Военторга» о хищениях в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны России, сообщил РИА Новости информированный источник.

Источник: © РИА Новости

«Столичный суд накануне удовлетворил ряд ходатайств о наложении ареста на имущество фигурантов дела», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в четверг официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании руководителя АО «Военторг» и бенефициара ряда подконтрольных организаций — 41-летнего уроженца Республики Северная Осетия-Алания. Им предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2019 году руководитель и сотрудники АО «Военторг» вместе с вступили в преступный сговор с целью хищения средств Минобороны. Сообщники обеспечили заключение государственных контрактов на поставку «Армейских несессеров» (то есть гигиенических наборов, включающих в себя зубную щетку, бритвенный станок, швейные принадлежности, шампунь, гель и т. д.).

В период с декабря 2019 по декабрь 2022 года соучастники приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации. Затем путем обмана наборы продали Минобороны по завышенной цене. Общая сумма контрактов составила около 625 миллионов рублей, тогда как цена товаров была завышена более чем на 400 миллионов, отметили в МВД.