Суд в Москве арестовал имущество фигурантов дела о хищении средств Минобороны

В период с декабря 2019 по декабрь 2022 года соучастники приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации. Затем путем обмана наборы продали Минобороны по завышенной цене. Общая сумма контрактов составила около 625 миллионов рублей, тогда как цена товаров была завышена более чем на 400 миллионов, отметили в МВД.