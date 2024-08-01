Глава «Военторга» задержан по делу об армейских несессерах

По версии следствия, в 2019 году глава и сотрудники «Военторга» «совместно с иными соучастниками», находясь в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и иных субъектах РФ, «вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств Министерства обороны». «Объединившись в устойчивую организованную группу», сообщники обеспечили заключение госконтрактов на поставку армейских несессеров (наборы, в которые входят зубная щетка, бритва, швейные принадлежности, шампунь и прочие средства гигиены). Общая сумма контрактов составила около 625 млн руб.