Подполье: в Николаевской области нанесли удар по группе бандеровцев

«К медикам домой заезжали военные и СБУ, увозили их с собой. На 4 утра завалы ещё не разобраны, а раненных уже больше двух десятков. Погибших пакуют в мешки и по 30 мешков вывозят самосвалами в неизвестном направлении», — рассказал собеседник.