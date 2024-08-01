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Подполье: в Николаевской области нанесли удар по группе бандеровцев

ДОНЕЦК, 1 авг — РИА Новости. «Прилет» зафиксирован по месту проживания «большой группы бандеровцев» в полночь в Николаевской области Украины, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Поселок городского типа Новый Буг в Николаевской области в полночь получил прилет в место проживания большой группы бандеровцев», — сообщил собеседник агентства.

Как отметил Лебедев, после взрыва к месту направились «скорые».

«К медикам домой заезжали военные и СБУ, увозили их с собой. На 4 утра завалы ещё не разобраны, а раненных уже больше двух десятков. Погибших пакуют в мешки и по 30 мешков вывозят самосвалами в неизвестном направлении», — рассказал собеседник.

Лебедев также сообщил о взрыве в стороне Снигиревки.