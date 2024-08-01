В Новосибирске на виновника смертельного ДТП на Большевистской возбудили дело

В Новосибирске МВД возбудило уголовное дело в отношении водителя Mercedes о нарушении ПДД, повлекшем смерть человек (ч. 4 ст. 264 УК РФ). По этой статье ему грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба ведомства. Ход и результаты расследования дела находится на контроле в прокуратуре.