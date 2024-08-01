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В Новосибирске на виновника смертельного ДТП на Большевистской возбудили дело

Ход расследования контролирует прокуратура.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, в котором погибла женщина.

В Новосибирске МВД возбудило уголовное дело в отношении водителя Mercedes о нарушении ПДД, повлекшем смерть человек (ч. 4 ст. 264 УК РФ). По этой статье ему грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба ведомства. Ход и результаты расследования дела находится на контроле в прокуратуре.

По данным правоохранителей, ночью 31 июля водитель иномарки сбил женщину на улице Большевистской. От полученных травм она скончалась. В прокуратуре региона уточнили, что владелец авто двигался без регистрационных знаков, также у него не было прав на управление машиной. С места аварии мужчина скрылся.

О его задержании стало известно накануне. Напомним, что виновника ДТП силовики задержали в
гаражном комплексе в Железнодорожном районе, виновник ДТП установлен.

Вячеслав Зубарев