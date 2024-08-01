Глава СК поручил вновь завести дело из-за спортплощадки в Иркутской области

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин СКР поручил возбудить уголовно дело из-за недадлежащего строительства спортивной площадки в селе Перевоз Зиминского района. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета СК России по Иркутской области.
«В комментариях в телеграм-канале информационного центра СК России вновь поступило обращение о выявленных нарушениях при строительстве площадки. На благоустройство объекта выделена крупная сумма денег, при этом объём и качество работ не соответствуют заявленным», — прокомментировали АиФ-Иркутск в СК.
Как выяснилось дети не могут заниматься на спортивной площадке, так как там нет покрытия и тренажёров.
В СК добавили, что о проблеме площадки ранее уже писали в соцсетях и СМИ. Тогда региональный Следственный комитет три раза возбуждал уголовные дела, но все постановления были отменены прокуратурой. После очередной жалобы глава СКР поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области Анатолию Ситникову снова завести уголовное дело и представить доклад о результатах его расследования.