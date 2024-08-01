Глава СК поручил вновь завести дело из-за спортплощадки в Иркутской области

В СК добавили, что о проблеме площадки ранее уже писали в соцсетях и СМИ. Тогда региональный Следственный комитет три раза возбуждал уголовные дела, но все постановления были отменены прокуратурой. После очередной жалобы глава СКР поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области Анатолию Ситникову снова завести уголовное дело и представить доклад о результатах его расследования.