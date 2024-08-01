Расчеты «Гиацинт-Б» уничтожили огневые точки ВСУ на ореховском направлении

Отмечается, что российские артиллеристы в круглосуточном режиме выявляют и уничтожают огневые точки украинской армии. По словам военнослужащих ВС РФ, украинские националисты ушли в активную оборону, серьезно окопались. Однако при этом противник не перестает предпринимать попытки провести атаку на населенные пункты Запорожья: бьют по жилым домам из всего, что может стрелять, применяя кочующие минометы, реактивную артиллерию и гаубицы западного производства.