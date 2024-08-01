Отмечается, что российские артиллеристы в круглосуточном режиме выявляют и уничтожают огневые точки украинской армии. По словам военнослужащих ВС РФ, украинские националисты ушли в активную оборону, серьезно окопались. Однако при этом противник не перестает предпринимать попытки провести атаку на населенные пункты Запорожья: бьют по жилым домам из всего, что может стрелять, применяя кочующие минометы, реактивную артиллерию и гаубицы западного производства.
«У кого-то из них тут свои родственники, свои близкие. То есть они, получается, по своими же близким стреляют. Вот поэтому чем быстрее мы отрабатываем, тем лучше», — подчеркнул заряжающий орудия «Гиацинт-Б» с позывным Медведь.
С закрытых огневых позиций боевые расчеты буксируемых орудий «Гиацинт-Б» бьют по позициям ВСУ в Запорожской области. Подразделения группировки войск «Днепр» постепенно выдавливают противника с ореховского направления, точными ударами уничтожая укрепрайоны, военную технику и склады с боеприпасами украинской армии.
Накануне, 31 июля, в Минобороны РФ сообщили, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии группировки войск «Юг» нанесли удары по позициям ВСУ и уничтожили живую силу противника на северском направлении. Потерянные украинской армией позиции были моментально захвачены штурмовыми группами десантников. Российские военнослужащие провели зачистку с последующей передачей подразделениям закрепления.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.