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Омич отправился на рыбалку и исчез почти на три года

По сведениям региональных правоохранительных органов, обнародованным в среду, 31 июля 2024 года, без малого три года ведутся поиски 46-летнего Сергея С., связь с которым оборвалась после того как он отправился на рыбалку.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что речь идет о периоде с октября 2021 года.

«Мужчина в октябре 2021 года, находясь на рыбалке на острове вблизи с. Усть-Заостровка Омского района, перестал выходить на связь. До настоящего времени его местонахождение неизвестно», — обозначено в публикации.

В полицейской ориентировке приводятся следующие приметы разыскиваемого без вести пропавшего: рост около 180 сантиметров, спортивное телосложение, короткие темные волосы с залысиной в районе лба, голубые глаза.

Обозначено, что на момент пропажи омич мог быть одет в камуфлированный костюм, серые утепленные брюки и влагозащитную ветровку.