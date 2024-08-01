Омич отправился на рыбалку и исчез почти на три года

Уточняется, что речь идет о периоде с октября 2021 года.
«Мужчина в октябре 2021 года, находясь на рыбалке на острове вблизи с. Усть-Заостровка Омского района, перестал выходить на связь. До настоящего времени его местонахождение неизвестно», — обозначено в публикации.
В полицейской ориентировке приводятся следующие приметы разыскиваемого без вести пропавшего: рост около 180 сантиметров, спортивное телосложение, короткие темные волосы с залысиной в районе лба, голубые глаза.
Обозначено, что на момент пропажи омич мог быть одет в камуфлированный костюм, серые утепленные брюки и влагозащитную ветровку.