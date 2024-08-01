В Приморье 17-летний подросток разбился на Toyota Vitz

По предварительной информации, участниками аварии стали машины Nissan Murano и Toyota Vitz. За рулем последней сидел 17-летний юноша, который из-за аварии получил смертельные травмы. Его пассажиры 19 и 20 лет получили травмы различной степени тяжести, из доставили в больницу.