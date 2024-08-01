В Приморье 17-летний подросток разбился на Toyota Vitz

Смертельная авария случилась в Артеме в районе дома на Михайловской, 13. Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Приморью, на дороге столкнулись два автомобиля.
По предварительной информации, участниками аварии стали машины Nissan Murano и Toyota Vitz. За рулем последней сидел 17-летний юноша, который из-за аварии получил смертельные травмы. Его пассажиры 19 и 20 лет получили травмы различной степени тяжести, из доставили в больницу.
Водитель Nissan Murano не пострадал.
Уголовное дело завели по статье о нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть человека. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
«В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства ДТП, допрашиваются свидетели автоаварии. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», — рассказали в полиции.