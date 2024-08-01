Экипаж Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ ракетами «Вихрь»

«Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами “Вихрь” по заданным координатам», — говорится в сообщении.
После применения авиационных средств поражения экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. «Работаем чаще всего в паре, К-52М и Ми-28. Получили задачу, взяли координаты, вышли в район цели, нанесли авиационный удар по площадному ориентиру», — приводит ведомство слова командира вертолета Ка-52м Виктора.
По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены, уточнили в МО РФ.