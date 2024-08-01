Экипаж Ка-52М поразил опорный пункт ВСУ ракетами «Вихрь»

После применения авиационных средств поражения экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета. «Работаем чаще всего в паре, К-52М и Ми-28. Получили задачу, взяли координаты, вышли в район цели, нанесли авиационный удар по площадному ориентиру», — приводит ведомство слова командира вертолета Ка-52м Виктора.