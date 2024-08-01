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Две улицы затопило после ночного ливня в Иркутске

Подмыло дорогу, заливает дома и огороды.

Сейчас в Ричмонде: +28° 3 м/с 84% 757 мм рт. ст. +31°
Источник: Предоставлено героем публикации

После мощного ливня, который прошёл над Иркутском в ночь на 1 августа, в микрорайоне Боково топит улицы Попова и Красина. Читатели irk.aif.ru прислали видео «наводнения».

«Топит дома 23, 25, 27 и, по-моему, 20 по улице Попова, а возле дома № 28 вода подмыла дорогу, асфальт обрушивается, — рассказал “АиФ-Иркутск” местный житель Евгений Багдуев. — И вся улица Красина в воде. У меня самого в огороде везде вода, тротуар и грядки поплыли, в подполье прибывает».Жителей Боково топит при каждом сильном ливне и при таянии снега. Вода поднимается сквозь доки пола и может подниматься по щиколотку и выше. И так уже более 7 лет. Проблема в коллекторе ливнёвой канализации — там стоит недостаточно широкая труба и при большом количестве воды она начинает искать себе другие пути.

«АиФ-Иркутск» ранее уже писали об этих регулярных потопах. Весной 2024 года городские власти обсуждали ситуацию, но на данный момент проблема не решена.