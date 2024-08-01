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В Новосибирске ищут голубоглазую блондинку в розовых тапочках

Голубоглазая блондинка в розовых тапочках пропала без вести в Новосибирске — ее ищут волонтеры.

Источник: Соцсети

В пресс-службе ПСО «ЛизаАлерт НСО» сообщили, что в Ленинском районе Новосибирска пропала Модягина Наталья Валерьевна. Последний раз женщину видели 2 июля 2024 года.

Приметы Натальи: рост 164 сантиметра, плотное телосложение, волосы окрашены в светлый цвет, голубые глаза.

Одежда пропавшей: черное платье и розовые тапочки.

Если вы знаете, где находится Наталья Модягина, позвоните по номерам: 8−800−700−54−52 или по номеру 112.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске пропала 12-летняя девочка в черной блузке.