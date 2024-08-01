В Красноярском крае 8-летний мальчик погиб после опрокидывания мотоцикла «Урал» с коляской. Об этом происшествии сообщили в краевом управлении МВД России.
Дорожная авария произошла вечером 31 июля в селе Сагайском на улице Советская. По данным полиции, 17-летний мотоциклист не смог справиться с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате происшествия погиб 8-летний пассажир, который находился в коляске.
Полицейские выяснили, что у 17-летнего водителя не было водительских прав, а мотоцикл он приобрёл около месяца назад. Погибший пассажир — 8-летний брат мотоциклиста.
По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело. Полиция проводит расследование.