В Красноярском крае 8-летний мальчик погиб после опрокидывания мотоцикла

Дорожная авария произошла вечером 31 июля в селе Сагайском на улице Советская. По данным полиции, 17-летний мотоциклист не смог справиться с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате происшествия погиб 8-летний пассажир, который находился в коляске.