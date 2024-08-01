Лебедев: «прилет» зафиксировали в районе завода «Южмаш» в Днепропетровске

Кроме того, по данным Лебедева, удары были нанесены по местам дислокации украинских военных в поселке Новый Буг и в оккупированном ВСУ Херсоне. Также поздно вечером в среду «прилет» зафиксирован в подконтрольном ВСУ Запорожье, в районе Запорожского автомобилестроительного завода, где ремонтируют военную технику.