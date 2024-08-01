Лебедев: «прилет» зафиксировали в районе завода «Южмаш» в Днепропетровске

«В 23.30 Днепропетровск, “прилет” в стороне Машиностроительного завода имени Макарова», — рассказал собеседник агентства.
В 23.35 и 23.40 мск, по словам Лебедева, были зафиксированы «прилеты» в пригороде на юго-западе Днепропетровска.
«В городе слышна стрельба из ЗСУ “Гепард”», — добавил подпольщик.
Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова — стратегическое предприятие, которое производит ракетно-космическую технику, в частности до 2014 завод осуществлял выпуск ракет-носителей «Зенит». Сейчас там производят различную технику и оборудование, включая беспилотники разных типов для нужд ВСУ.
Кроме того, по данным Лебедева, удары были нанесены по местам дислокации украинских военных в поселке Новый Буг и в оккупированном ВСУ Херсоне. Также поздно вечером в среду «прилет» зафиксирован в подконтрольном ВСУ Запорожье, в районе Запорожского автомобилестроительного завода, где ремонтируют военную технику.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.