В Перми после выхода из дома бесследно исчезла 34-летняя женщина

Женщина в возрасте 34 лет бесследно исчезла в Перми после выхода из дома, сообщает поисковый отряд «ПрикамьеПоиск».
Последний раз Юлию Шляпину видели 29 июля в микрорайоне Ширяеха в Орджоникидзевском районе города. В тот день она ушла из дома и пропала. О местонахождении молодой женщины ничего неизвестно до сих пор.
Волонтёры просят жителей помочь с поиском пермячки и распространить ориентировки.
Приметы пропавшей: на вид 35 лет, рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, зелёные глаза, тёмно-русые волосы ниже плеч. В день пропажи на пермячке была розовая толстовка с капюшоном, чёрные легинсы, чёрные сланцы.
«Если вам что-либо известно о пропавшем человеке, просьба сообщить по телефонам: 8 922 34567 02 или 112», — обращаются к жителям Перми волонтёры.