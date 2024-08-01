В Омске легковушка сбила ребенка, который переходил дорогу

Полицейские установили, что мужчина за рулём автомобиля «Хонда» допустил наезд на пешехода. ДТП случилось на проспекте Космическом, в районе дома № 30А/1. Сообщается, что мальчик 2012 года рождения переходил дорогу в неположенном месте. В результате аварии ребёнку понадобилась медицинская помощь. Инициирована проверка.