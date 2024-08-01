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В Омске легковушка сбила ребенка, который переходил дорогу

Мальчику понадобилась медицинская помощь.

Источник: ГУ МВД

УМВД России по Омской области сообщило о ДТП, которое произошло в Октябрьском районе.

Полицейские установили, что мужчина за рулём автомобиля «Хонда» допустил наезд на пешехода. ДТП случилось на проспекте Космическом, в районе дома № 30А/1. Сообщается, что мальчик 2012 года рождения переходил дорогу в неположенном месте. В результате аварии ребёнку понадобилась медицинская помощь. Инициирована проверка.

Ранее мы сообщали, что в Омске будут судить водителя скорой, по вине которого пострадала медсестра, находящаяся в машине скорой помощи.