В Омске легковушка сбила ребенка, который переходил дорогу

УМВД России по Омской области сообщило о ДТП, которое произошло в Октябрьском районе.
Полицейские установили, что мужчина за рулём автомобиля «Хонда» допустил наезд на пешехода. ДТП случилось на проспекте Космическом, в районе дома № 30А/1. Сообщается, что мальчик 2012 года рождения переходил дорогу в неположенном месте. В результате аварии ребёнку понадобилась медицинская помощь. Инициирована проверка.
Ранее мы сообщали, что в Омске будут судить водителя скорой, по вине которого пострадала медсестра, находящаяся в машине скорой помощи.