Четверо несовершеннолетних пострадали в ДТП в Черемховском районе за сутки

— В ночное время того же дня водитель автомобиля «Toyota Premio», на 9 км автодороги «Молочное-Михайловка-Березовый» не справился с управлением и съехал с дороги. В результате пострадали 3 пассажира, в том числе дети 4 и 17 лет, — рассказывают в пресс-службе ведомства.