Четверо несовершеннолетних пострадали в ДТП в Черемховском районе за сутки

На последние сутки в Черемховском районе пострадали четыре несовершеннолетний. 31 июля вечером на шестом км трассы «Черемхово-Свирск» автомобиль «Ваз» столкнулся с мотоциклом «Sharmax Power», водителем которого был 17-летний молодой человек. В аварии водитель и 16-летняя пассажирка получили травмы. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
— В ночное время того же дня водитель автомобиля «Toyota Premio», на 9 км автодороги «Молочное-Михайловка-Березовый» не справился с управлением и съехал с дороги. В результате пострадали 3 пассажира, в том числе дети 4 и 17 лет, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Сейчас устанавливаются причины произошедшего, а также степень полученных травм. Прокуратура Черемхово проводит проверки и по итогу будут приняты необходимые меры.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске устраняют последствия ночного ливня.