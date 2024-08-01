Мошенники похитили более 1,5 млн у жителей Братска

Потерпевшая рассказала, что ей позвонили с незнакомого номера телефона и представились работником государственного социального учреждения. Мошенник заявил, что для перерасчета ежемесячного пособия нужно обратиться в отделение организации, после чего потребовал продиктовать код, который пришел на номер телефона для подтверждения записи на прием.