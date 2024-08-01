Мошенники похитили более 1,5 млн у жителей Братска

Аферисты обманным путем похитили 1,5 млн рублей у жителей Братска. Так, в отделе полиции № 1 МУ МВД России «Братское» обратилась 59-летняя жительница центрального района города. Об этом КП-Иркутск рассказали в МВД России «Братское».
Потерпевшая рассказала, что ей позвонили с незнакомого номера телефона и представились работником государственного социального учреждения. Мошенник заявил, что для перерасчета ежемесячного пособия нужно обратиться в отделение организации, после чего потребовал продиктовать код, который пришел на номер телефона для подтверждения записи на прием.
— Далее диалог вел лжесотрудник портала государственных услуг, который уведомил пенсионерку о том, что ее личный кабинет взломан и мошенники пытаются похитить все накопления. Действуя по инструкции аферистов, братчанка перечислила на указанные счета 715 тысяч рублей, — дополнили в пресс-службе ведомства.
Также обманули 62-летнего жителя района Энергетик. Он отправил мошенника 450 тысяч рублей, а 60-летняя жительница центрального района перевела 400 тысяч. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что примерно 2,5 тысячи безработных открыли свой бизнес в Приангарье.