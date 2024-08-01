Житель Башкирии ради маленькой дочери простил едва не убившую его супругу.

Благовещенский районный суд вынес приговор местной жительнице, которая умышленно едва не зарезала собственного мужа. Как сообщили в пресс-службе инстанции, инцидент произошел в ноябре прошлого года.
В судебном заседании подсудимая свою вину полностью признала и в содеянном раскаялась. Пояснила, что после установки новой двери супруг и брат мужа пили водку, а она — пиво. Позже к ним приехали гости. Супруг подсудимой опьянел, стал придираться к ней, что жена якобы оказывает знаки внимания одному из гостей. На почве ревности произошел конфликт: муж нанес подсудимой пощечину. Она схватила нож и вонзила его в живот супруга. После чего выбежала из квартиры, а пострадавший упал на пол. В последующем мужчину госпитализировали, а женщину забрали в отдел полиции. Медики диагностировали в брюшной полости колото-резаное ранение, данное телесное повреждение относится к тяжкому вреду здоровью.
Обвиняемая подчеркнула, что ее алкогольное опьянение не способствовало совершению преступления, что основанием для совершения преступления послужило поведение потерпевшего, его ревность.
В судебном заседании потерпевший пояснил, что воспитывает их 5-летнюю дочь, которая плачет и ждет маму. Свою супругу он простил, никаких претензий к ней нет, наказывать ее никак не желает, просит суд отпустить ее из-под стражи и вернуть домой в семью, к малолетней дочери. Они продолжат жить вместе.
Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Но реальное отбывание назначенного ей наказания отстрочено до достижения ребенком 14-летнего возраста. Женщину освободили из-под стражи в зале суда. Приговор уже вступил в законную силу.