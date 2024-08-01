Житель Башкирии ради маленькой дочери простил едва не убившую его супругу.

В судебном заседании подсудимая свою вину полностью признала и в содеянном раскаялась. Пояснила, что после установки новой двери супруг и брат мужа пили водку, а она — пиво. Позже к ним приехали гости. Супруг подсудимой опьянел, стал придираться к ней, что жена якобы оказывает знаки внимания одному из гостей. На почве ревности произошел конфликт: муж нанес подсудимой пощечину. Она схватила нож и вонзила его в живот супруга. После чего выбежала из квартиры, а пострадавший упал на пол. В последующем мужчину госпитализировали, а женщину забрали в отдел полиции. Медики диагностировали в брюшной полости колото-резаное ранение, данное телесное повреждение относится к тяжкому вреду здоровью.