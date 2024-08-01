Через 15 лет после убийства: в Минске начнется суд над обвиняемым

Дерзкое преступление, которое потрясло весь Минск, было совершено в декабре 2009 года. Тогда сотруднице обменного пункта в универсаме «Автозаводской» на Партизанском проспекте были нанесены множественные удары ножом, похищена крупная сумма денег.
Долгое время это преступление было в категории нераскрытых, но работа по нему продолжалась.
В 2024 году ГУВД Минска сообщило о том, что подозреваемый установлен и задержан.
«Первое судебное заседание назначено на 1 августа на 10:30», — сообщили Sputnik в Мингорсуде.
Обвиняемому — 49-летнему минчанину — предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса п.п.6,12 ч.2 ст. 139, ч.3 ст. 207 (убийство с особой жестокостью, сопряженное с разбоем).
Убийство было раскрыто после того, как появилась информация экспертов о возможном совпадении генетических характеристик мужчины с генотипом на предмете, который был изъят следствием в 2009 году.
Направляя уголовное дело в суд, прокурор оставил обвиняемому прежнюю меру пресечения в виде заключения под стражу.
Согласно материалам дела, обвиняемый в конце 2009 года, чтобы завладеть деньгами, днем проник в обменник и нанес сотруднице не менее 19 ударов ножом, в том числе в область расположения жизненно важных органов.
Девушка от ран и кровопотери скончалась на месте.